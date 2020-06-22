Школьник, получивший удар током в Каслях, умер в больнице

Девятилетний мальчик, пострадавший от удара током в трансформаторной будке в Каслях, скончался в больнице.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла в Каслях в минувшую пятницу, 19 июня.

Вечером компания детей играла в прятки на территории школы. В какой-то момент 9-летний школьник залез в трансформаторную будку, дверь в которую оказалась открытой. Там ребенок получил сильный удар током. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу. Сегодня, 22 июня, ребенок скончался.

В филиале компании «Россети Урал» – «Челябэнерго» уверены, что несчастный случай с ребенком стал прямым следствием опасных и злонамеренных действий взрослых. «Налицо факт взлома энергообъекта неустановленными сторонними лицами, возможно, с целью хищения цветных металлов», – настаивают энергетики.

Проверки по факту трагедии проводят следственное управление СКР по Челябинской области, а также региональная прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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