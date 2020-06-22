Под Челябинском поезд насмерть сбил пенсионерку

В Челябинской области 77-летнюю пенсионерку сбил грузовой поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла вечером 21 июня на 14 километре 9 пути перегона Металлургическая – Межозерная Южно-Уральской железной дороги.

77-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист приближающегося грузового поезда принял все возможные меры к предотвращению столкновения – подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако ввиду близкого расстояния наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагического происшествия, устанавливаются и опрашиваются родственники и очевидцы случившегося, проведен осмотр мест происшествий.

По результатам доследственной проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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