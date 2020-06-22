В Челябинске огласили приговор наркодилерам, пытавшимся сбыть 7 килограммов наркотиков

Вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте более 7 килограммов наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд признал двоих жителей Магнитогорска виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Суд установил, что в период с ноября 2018 по февраль 2019 года мужчины регулярно ездили в Московскую область, где извлекали из тайников наркотические средства и перевозили в Магнитогорск для последующего сбыта.

В феврале 2019 года соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, в ходе осмотра места происшествия в автомобиле и на участке местности изъяты синтетические наркотические средства и гашиш общей массой свыше 7 килограммов.

Суд приговорил магнитогорцев к 12 и 13 годам соответственно, со штрафом в 250 тысяч рублей каждому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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