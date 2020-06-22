В Челябинск не могут справиться с незаконной торговлей

В Челябинске не могут справиться с несанкционированной торговлей. Особенно остро это чувствуют в Курчатовском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несанкционированная торговля продолжает разрастаться. Об этом заявил глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов.

Работу районных властей раскритиковала глава Челябинска Наталья Котова. «Площадка около «Киномакса». Мы разговаривали с собственниками о том, что будем благоустраивать эту площадку совместными усилиями, а воз и ныне там. Нужно вернуться к этому вопросу, потому что в выходной день было заставлено машинами, в которых продавали продукты. Я уже молчу про то количество некапитальных торговых объектов, которое на Комсомольском проспекте опять появилось. Есть власть в Курчатовском районе?» – возмутилась чиновница.

В ответ Сергей Антипов попытался оправдаться. «В выходные на площади у «Киномакса» было две машины, – заявил глава района. – Там нет массовой торговли, как кто-то пытается подать, это буквально один, два, три автомобиля. Там нет десятков автомобилей».

И вообще, в том, что на площади активизировалась торговля, виноват режим повышенной готовности, уверен чиновник. Ведь именно из-за запрета на проведение массовых мероприятий площадка пустует.

Впрочем, проблема несанкционированной торговли в Курчатовском районе, действительно, существует, признал Антипов. «Уличная торговля разрастается. Рейды проводим практически ежедневно, через день – точно. В экопарке, на Комсомольском проспекте много, действительно, несанкционированной торговли. Обращаемся за помощью к органам полиции. Но разрастается. Уходим с проверкой, буквально через полчаса снова возвращаются, снова составляем протокол», – посетовал глава района.

По словам чиновника, такие методы, как составление протокола и штраф в 500 рублей, не работают. Почему чиновники не стараются привлечь столь назойливых торговцев к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, Сергей Антипов не уточнил.

Следует отметить, что проблема несанкционированной торговли особенно обострилась в Курчатовском районе именно после того, как его администрацию возглавил Сергей Антипов.

Зато в Калининском районе такой проблему не существует – по крайней мере, по словам главы района Сергея Колесника, за неделю обнаружено всего три нелегальных точки. Меж тем, прямо под окнами администрации – на остановке «улица Калинина» в сторону Теплотеха каждый день торгуют с лотка фруктами. Да и сама улица Калинина на участке от Сбербанка до женской консультации заставлена ларьками, которые то исчезают, то появляются. Но из здания администрации, расположенного через дорогу их не замечают.

Нет проблем с незаконной торговлей и в Советском районе. То, что в районе ликвидированного Доваторского рынка по тротуару не пройти из-за оккупировавших его самозванных продавцов, главу района Владислава Макарова, похоже не беспокоит.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии он лишь упомянул, что рейд по несанкционированной торговле проведен, но из результатов отметил лишь то, что «составлено 7 актов о несоответствии правилам информационных конструкций на объектах, расположенных на привокзальной площади».

Челябинск, Виктор Елисеев

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