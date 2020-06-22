В Челябинске могут появиться сады на крышах

В Челябинске могут появиться зеленые крыши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор озеленение кровель многоэтажных домов было в России редкостью, но в Европе это уже распространенное явление. Сейчас же в РФ появился проект соответствующих стандартов, учитывающих потенциал несущих конструкций, теплотехнические характеристики, градостроительные аспекты.

«Насколько я знаю, работа велась четыре года, – рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. – В итоге появился алгоритм, в том числе и правовой, который может поставить работу с зелеными крышами на поток».

После того, как эти стандарты будут утверждены, в Челябинске нужно будет принять новые правила землепользования и застройки, предусмотрев в них ряд норм, в том числе, и возможность учитывать засаженную крышу в числе обязательных озелененных придомовых территорий.

По словам Крутолапова, с документами проблемы не возникнет – они должны быть разработаны и приняты в ближайшее время. Далее – дело за застройщиками и девелоперами: именно они должны инициировать сад на крыше.

Однако есть опасения, что застройщики могут заявить подобный проект в счет положенного озеленения, всю прилегающую к дому территорию отдать под парковки, а на крыше ничего не посадить.

«Ответа, как обеспечить прозрачность процесса от согласования проекта до ввода в эксплуатацию, чтобы сад на каком-нибудь этапе не «потерялся», пока нет», – признал Крутолапов.

Если же воздушный оазис в доме все же появиться, то содержать его будут за счет собственников. Зато у них появится зеленая территория, которой смогут пользоваться только жильцы дома и на которой не будет ни одной машины.

Отметим, что до сих пор на крыше в Челябинске пытались обустроить только музей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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