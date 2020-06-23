В Челябинске возбуждено уголовное дело в связи с манипуляцией городским транспортом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по фактам нарушений при приобретении в муниципальную собственность имущества ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году ОГТ купило у банкротившегося МУП «ЧАТ» подвижной состав. Сумма сделки превысила 350 млн рублей. Но ОГТ не стало заключать с городской администрацией предусмотренный законодательством договор о целевом использовании имущества.

В результате договор купли-продажи был расторгнут через суд в июле 2018 года. ОГТ выплатили из бюджета 350 млн рублей, а предприятие, в свою очередь, вернуло городу имущество. Однако пока длились разбирательства, ОГТ активно эксплуатировало подвижной состав, а деньги за него получило в сумме, предусмотренной расторгнутым договором без учета амортизации.

Между тем, из 309 возвращенных автобусов в исправном состоянии находилось лишь 23%, остальные оказались непригодными к эксплуатации.

«Установлено, что в период с декабря 2017 по август 2018 года должностные лица из числа сотрудников администрации города Челябинска и их обособленных структурных подразделений ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при расторжении договора купли-продажи имущества, заключенного 13.12.2017 между МУП «Челябинский автобусный транспорт» и ООО «Общественный городской транспорт», вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что способствовало перечислению в адрес ООО «Общественный городской транспорт» из бюджета города Челябинска денежных средств в счет оплаты имущества, находящегося в непригодном для эксплуатации состоянии, причинив крупный ущерб бюджету города Челябинска на сумму свыше 1,5 млн рублей, – сообщили в прокуратуре. – Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения в СУ СК РФ по Советскому району Челябинска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)».

Кроме того, отмечают в ведомстве, летом 2018 года – сразу после решении суда о расторжении договора купли-продажи и юридического возвращения подвижного состава в муниципальную собственность – мэрия вновь разрешила ОГТ использовать автобусы. Тогда речь шла о месяце эксплуатации, но ОГТ безвозмездно пользуется ими до сих пор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.06.20

Британские ученые нашли разгадку тайны Бермудского треугольника в Сибири. / В Челябинске могут появиться сады на крышах. / В Челябинск не могут справиться с незаконной торговлей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»