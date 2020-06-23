Смертность среди зараженных COVID-19 на Южном Урале достигает 2%

На Южном Урале скончались еще 4 человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерли женщины 67, 76 и 78 лет. Еще одна зараженная пациентка (80 лет) страдала онкологией и гипертонией.

За минувшие сутки в регионе подтверждено 182 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зафиксированы 6 тысяч 480 зараженных, 125 из них скончались. Таким образом, смертность среди инфицированных на Южном Урале достигает 2%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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