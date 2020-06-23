В Магнитогорске тестируют КАМАЗ на сжиженном природном газе

Самосвал КАМАЗ-65115 на сжиженном природном газе (СПГ) проходит тестовую эксплуатацию в ООО «Автотранспортное управление» (предприятие Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»).

Спецпроект реализуется в рамках сотрудничества лидера российского грузового машиностроения и одного из крупнейших мировых производителей стали, который является давним корпоративным клиентом ПАО «КАМАЗ», а также одним из основных поставщиков металла.

«Экспериментальный автомобиль доставлен на наше предприятие и введен в эксплуатацию в начале июня, срок тестирования техники – три месяца, – рассказал исполняющий обязанности директора ООО «АТУ» Владимир Цейтин. – Кроме этого, в рамках реализации спецпроекта специалисты учебного центра «КАМАЗа» на базе АТУ провели обучение по эксплуатации и ремонту газомоторной техники КАМАЗ десяти водителей ООО «Автотранспортное управление» и сотрудников, ответственных за выпуск автомобилей на линию».

При участии руководства ПАО «ММК» достигнуто соглашение о предоставлении «КАМАЗом» Автотранспортному управлению уникального партнерского предложения, предусматривающего государственное субсидирование внедрения техники на СПГ. На первом этапе планируется приобретение десяти единиц техники, работающей на сжиженном природном газе. Договор поставки – на стадии согласования, «КАМАЗ» готов приступить к исполнению заказа АТУ уже в июле. А в августе на территории Магнитогорского металлургического комбината компания НОВАТЭК вводит в эксплуатацию заправку СПГ.

«Уменьшение вредных воздействий на окружающую среду традиционно является одной из стратегических целей руководства комбината, – отметил Владимир Цейтин. – Относительно новый вид газомоторного топлива – сжиженный метан – экологически чистое топливо. При этом, его стоимость по сравнению с дизельным при почти идентичном расходе – в два раза ниже. В планах нашего предприятия – в течение ближайших двух-трех лет максимально обновить автопарк техникой на СПГ».

Примечательно, что реализуемый с ПАО «КАМАЗ» проект по экологичному топливу – не единственный. Параллельно ведутся проекты по переоборудованию большегрузной техники Автотранспортного управления на битопливный режим работы. Это современная российская разработка, позволяющая посредством незначительного дооборудования дизельных БелАЗов работать им одновременно и на дизельном топливе, и на СПГ. Такой режим не позволяет полностью отказаться от применения дизеля, но позволяет частично заместить его экологически чистым сжиженным газом.

Испытания опытных образцов закончены, достигнут показатель 40-50-процентного замещения, прорабатывается вопрос поставки серийных комплектов битопливного оборудования.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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