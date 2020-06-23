Захар Прилепин едет спасать имидж своей партии в Челябинской области

Захару Прилепину придется лично убеждать южноуральцев проголосовать за однопартийцев на выборах регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинской области по-прежнему не везет на лидеров лево-консервативных организаций.

Вот уже четверть века во главе региональных отделений партий, пытавшихся объединить консервативную идеологию и левую экономическую программу, становятся фигуры, которые крайне сложно ассоциировать и с тем, и с другим.

Не задалось с этим у местной партии «Родина» – еще первого, «рогозинского» (1998 года) издания. Сначала во главе регионального отделения встал предприниматель Александр Берестов, а потом его сменил руководитель профкома педагогического университета Вадим Воробей. Ни тот, ни другой ни консерватизмом, ни левыми симпатиями не отличались.

Первого в объятия к «рогозинцам» толкнуло то, что в «Единой России» к тому времени состоял его персональный оппонент, в том числе по одномандатному округу на выборах в Госдуму Михаил Юревич. Да и на рынке хлебобулочных изделий их холдинги долгое время были прямыми конкурентами. А Вадим Воробей и вовсе пришел в «Родину» из молодежной организации «единороссов». Не удивительно, что в настоящее время оба подвизаются в «партии власти».

Когда партия «Родина» как бы воскресла в начале 2010-х годов, на Южном Урале она и вовсе стала генератором анекдотов о постоянно меняющихся руководителях реготделения. То у руля местной ячейки вставал строитель Андрей Яцун, весьма сумбурно выражающий свои политические позиции. А то – экс-омбудсмен Алексей Севастьянов, придерживавшийся до этого весьма либеральных взглядов.

Ныне региональное отделение возглавляет строитель Сергей Смышляев. Пока все его предвыборные кампании были весьма блеклыми. Вероятно, поэтому для придания партии недостающей брутальности в тройку партийного списка были включены президент регионального отделения Российского союза боевых искусств Олег Строгонов и председатель совета Челябинского областного отделения «Боевого братства» Сергей Углев.

А вот в новом лево-консервативном проекте – партии «За правду» с брутальностью южноуральского отделения и совсем все плохо. Да и идейная стойкость лидеров остается под большим вопросом. Напомним, во главе реготделения новой национально-патриотической партии с левым уклоном встали бывший руководитель СМП-Банка в Челябинской области, бывший депутат Челябинской городской Думы Дмитрий Довженко и предприниматель Дмитрий Довбня.

И тот, и другой долгое время сотрудничали с администрациями города и области. Особенно тесными были контакты в бытность мэром Евгения Тефтелева. Так, Довженко был консультантом градоначальника, а Довбню включили в рабочую группу по разработке Стратегии социально-экономического развития Челябинска до 2035 года.

Со сменой областной и городской властей челябинцы не смогли удержаться во властной вертикали и решили уйти в новую партию. Правда, оба, видимо, понимают, что электорат трудно убедить в смене политической ориентации. Поэтому номером 1 в списке будут не южноуральцы, а лично руководитель партии Захар Прилепин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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