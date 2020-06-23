Челябинцы требуют признать застройщика банкротом из-за трещин в потолке

В Челябинске известную строительную компанию требуют обанкротить из-за неспособности выплатить компенсацию за некачественные работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 85 человек направили в Арбитражный суд Челябинской области иски с требованием признать несостоятельной СК «Челябинскгражданстрой».

Накопились претензии к компании и у поставщиков. Но если это вполне «рабочая» ситуация, то требовательность покупателей даже несколько ошарашила строителей.

Дело в том, что ранее горожане уже судились с компанией, обвинив ее в выполнении некачественных работ: в купленных квартирах челябинцы обнаружили трещины в потолке, пятна на обоях и окна, неровный пол, щели на балконах.

Все недочеты пришлось устранять покупателям. В суде они требовали возместить понесенные расходы (от 50 тысяч до 300 тысяч рублей), а также выплатить в качестве неустойки по 100-150 тысяч рублей каждому истцу.

От физических лиц в арбитраж поступили два иска. Один из них оставлен без движения до 16 июля с тем, чтобы истцы могли дополнить пакет необходимых документов. Решения по второму нет.

Интересно, что в самой строительной компании обвиняют горожан в потребительском экстремизме. «Несовершенства в законодательстве позволяют людям использовать жилые помещения по их целевому и прямому назначению без каких-либо ограничений. Однако при этом предъявлять требования к застройщику по незначительным и несущественным отклонениям качественных характеристик внутренних отделочных работ, которые не препятствуют проживанию в помещениях», – цитирует 74.ru генерального директора ОАО «СК «Челябинскгражданстрой» Вячеслава Брюхина.

При этом, от долговых обязательств перед покупателями застройщик не отказывается. Но признает, что в настоящее время компания, действительно, находится в непростой финансовой ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.06.20

Захар Прилепин едет спасать имидж своей партии в Челябинской области. / В Магнитогорске тестируют КАМАЗ на сжиженном природном газе. / Back in the USSR: челябинские экологи заключили союз с «Коммунистами России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»