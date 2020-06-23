С доставкой на дом. Челябинцы организовали незаконную торговлю сигаретами

Двое жителей Челябинска осуждены за сбыт контрафактной табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал двух жителей областного центра виновными в незаконной торговле табачными изделиями.

В суде установлено, что пара на семейном автомобиле развозила и продавала жителям города немаркированную табачную продукцию.

При этом девушка изготовила визитные карточки с информацией о продаже табачных изделий с номером своего телефона, которые распространяла на территории Челябинска. После звонка покупателя горожане привозили сигареты.

Всего в ходе следственных действий оперативными сотрудниками изъята табачная продукция на общую сумму около 135 тысяч рублей.

За совершение преступления молодым людям назначено по 2 года лишения свободы условно каждому, с испытательным сроком на 2 года.

Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Тогда суд ограничился штрафом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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