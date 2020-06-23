В Магнитогорске суд огласил приговор экс-сотрудникам детдома, укравшим почти 10 миллионов рублей

В Магнитогорске вынесен приговор бывшим работникам Центра помощи детям за хищение свыше 9,6 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал 5 бывших сотрудников муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.

Суд установил, что директор, заместитель директора, главный бухгалтер и два работника бухгалтерии учреждения в период с 2007 по 2017 годы похитили свыше 9,6 миллиона рублей, принадлежащих администрации Магнитогорска.

В течение этого времени в муниципальное учреждение фиктивно трудоустраивались лица, которые фактически свои трудовые функции не выполняли, а начисленные им в качестве заработной платы денежные средства, похищались. Кроме того, обвиняемые заключали с предпринимателями договоры на поставку различных предметов для нужд детей. При этом по договоренности товар не поставлялся, а перечисленные в счет оплаты средства возвращались в наличной форме якобы для иных нужд учреждения.

Директор учреждения похищала деньги, выплаченные работникам в виде премии, собирая их якобы для нужд учреждения, при этом деньги присваивала себе.

Также обвиняемые вносили в ведомости недостоверные сведения, начисляя себе завышенные суммы заработной платы, отпускных и оплаты больничных листов.

Судом в зависимости от степени участия в преступлениях назначено наказание: бывшим директору, главному бухгалтеру и бухгалтеру по 3 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 160 тысяч рублей каждой, бывшему бухгалтеру 2 года лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей. Всем с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Пятой соучастнице назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Также судом удовлетворены исковые требования в части не возмещенного ущерба на сумму свыше 6,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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