В Златоусте на ребенка упал шкаф. Врачи боролись за жизнь мальчика три дня

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 19 июня в больницу Златоуста доставили 8-летнего мальчика с травмой головы, 22 июня ребенок скончался в больнице.

По предварительным данным, в лечебное учреждение мальчик поступил из дома. Родители школьника рассказали, что на него упал шкаф, стоящий у стены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика.

Расследование уголовного дела взято на контроль и.о. руководителя следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.06.20

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