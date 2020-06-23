В Челябинске трамвай наехал на рабочего, косившего траву

В Челябинске вагоновожатая не заметила косившего траву на рельсах мужчину.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 22 июня, около 15:15 недалеко от заводоуправления ЧМК.

«Водитель трамвая 71-605 – женщина 1971 года рождения, совершила наезд на пешехода, находящегося на трамвайных путях (производил работы по покосу травы)", – уточнили в силовом ведомстве.

В результате происшествия 30-летний рабочий получил травмы и был госпитализирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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