Мертвому припарки: Челябинск получит 10% от обещанных автобусов

До конца года Челябинск получит лишь 34 новых автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Москва не дала региону денег на модернизацию общественного транспорта.

«Ранее Челябинская область подавала заявку на привлечение федерального финансирования в рамках программы «Чистый воздух» для приобретения новых автобусов и трамваев. Однако выделение средств из федерального бюджета на эти цели пока перенесено на следующий год», – рассказали в областном правительстве.

Таким образом, об обещанной главой Южного Урала модернизации общественного транспорта (только для Челябинска планировалось закупить 350 автобусов) можно пока забыть. В качестве хоть какой-то компенсации областные власти решили выделить на обновление подвижного состава в 2020 году 653,5 миллиона рублей.

На эти средства с привлечением софинансирования из местных бюджетов для Челябинска будет закуплено 34 полноразмерных автобуса на газомоторном топливе. Кроме того, будет приобретено 5 новых трамваев для Магнитогорска, модернизировано по 5 трамваев для Магнитогорска и Златоуста, в Миассе появятся два новых троллейбуса. Также 4 новых автобуса купят для муниципального автопредприятия Кунашакского района. Покупка трамваев для Челябииска не планируется.

На фоне озвученных год назад масштабных планов областного правительства реальные закупки выглядят каплей в море. Стоит отметить и весьма неприятное совпадение: о планах на приобретение новых автобусов, трамваев и троллейбусов правительство области объявило сразу после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела по фактам нарушений при приобретении в муниципальную собственность имущества ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ). И, как всегда, перед очередным голосованием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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