Копейчанин набрал кредитов на имя бывшей жены

Полиция Копейска расследует уголовное дело в отношении местного жителя по факту мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Копейска обратилась 33-летняя жительница Челябинска с просьбой установить неизвестных, оформивших кредиты на ее имя.

В ходе работы по обращению сотрудники полиции выяснили, что бывший муж челябинки, воспользовавшись копиями документов, оформил через Интернет на ее имя в различных микрофинансовых организациях семь кредитов на сумму более 120 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды. При этом мужчина изначально не имел намерений исполнять условия договора займа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Максимальное наказание за противоправное деяние – лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении 31-летнего подозреваемого применена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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