Детский сад ЮУЖД в Челябинске закрыли из-за COVID-19

В Челябинске детский сад закрыли из-за обнаружения коронавирусной инфекции у сотрудника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», детский сад №152 (принадлежит РЖД), расположенный на улице Овчинникова в Челябинске временно прекратил работу с 23 июня. Причина – положительный анализ на COVID-19 у одного из работников.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги эту информацию подтвердили, уточнив, что карантин в учреждении продлится до 27 июня.

По данным пресс-службы ЮУЖД, заболевший сотрудник не контактировал с детьми. Круг его контактов подтвержден, все они направлены по домам на самоизоляцию.

Теперь родители воспитанников столкнулись с проблемой: больничный в связи с закрытием детского сада они взять не могут, так как это не предусмотрено трудовым законодательством. Оставить же детей с родственниками могут далеко не все. Кому-то, пишет 74.ru, уже предложили взять на время карантина отпуск за свой счет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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