На Южном Урале скончались четверо зараженных коронавирусом

На Южном Урале скончались 4 человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 стал причиной смерти женщин 77 и 83 лет. Инфицированная вирусом 61-летняя пациента умерла от хронического пиелонефрита, 95-летний мужчина – от хронической обструктивной болезни легких и силикоза.

За сутки в Челябинской области подтверждены 172 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 6 тысяч 652 зараженных, 129 из них умерли.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.06.20

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