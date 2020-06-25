В Челябинской области за сутки скончались 4 человека с коронавирусом

В Челябинской области за сутки скончались 4 человека, зараженных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерли женщина 69 лет и мужчина 68 лет. Причиной смерти 71-летней женщины стал миелодиспластический синдром, 72-летней пациентки – острый пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность.

За прошедший день на Южном Урале подтвердили еще 168 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 6 тысяч 820 инфицированных, 133 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.06.20

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