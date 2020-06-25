Более 70 эпизодов: водители банды автоподставщиков предстанут перед судом

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении троих участников инсценированных ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Челябинской области, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия в 2016-2018 годах в Челябинске действовало преступное сообщество, участниками которого совершено более 70 эпизодов мошенничества в сфере страхования (данное уголовное дело находится в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области).

Постоянные участники группировки имитировали аварии на дорогах города, после чего обращались в пункты оформления ДТП, а также в страховые компании, предоставляя ложные сведения об обстоятельствах происшествия, в том числе и о лицах, находившихся за управлением автомашин. В качестве номинальных водителей привлекались знакомые молодые люди за денежное вознаграждение (от 2 до 25 тысяч рублей). Весь объем страховых выплат по инсценированным ДТП получали участники сообщества.

Уголовное дело в отношении троих челябинцев, бывших водителями, выделено в отдельное производство.

Общий ущерб по делу, причиненный трем страховым компаниям, составил свыше 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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