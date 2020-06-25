Челябинцам предложили выбрать концепцию для ледового городка

Мэрия начала опрос на по выбору концепции главного ледового городка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, традиционный ледовый городок появится на площади Революции в декабре. Для определения темы, которой будут придерживаться его строители на портале «Активный гражданин» стартовал опрос.
Челябинцев просят высказать свое мнение и определить общую концепцию городка. По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.
Темой ледового городка в этом году может стать:
«Челябинск юбилейный», посвященный празднованию 285-летия города Челябинска;
«Поместье Деда Мороза» («Резиденция Деда Мороза»);
«Мир героев Агнии Барто», посвященный 115-летию со дня рождения автора;
«В мире животных», посвященный 120-летию со дня рождения Евгения Чарушина;
«Богатыри России»;
«Челябинск космический», посвященный 60-летию первого полета человека в космос.
Голосование доступно по ссылке и продлится до 3 июля включительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 25.06.20
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