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Четверг, 25 июня 2020, 12:25 мск

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Челябинцам предложили выбрать концепцию для ледового городка

Мэрия начала опрос на по выбору концепции главного ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, традиционный ледовый городок появится на площади Революции в декабре. Для определения темы, которой будут придерживаться его строители на портале «Активный гражданин» стартовал опрос.

Челябинцев просят высказать свое мнение и определить общую концепцию городка. По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.

Темой ледового городка в этом году может стать:

«Челябинск юбилейный», посвященный празднованию 285-летия города Челябинска;

«Поместье Деда Мороза» («Резиденция Деда Мороза»);

«Мир героев Агнии Барто», посвященный 115-летию со дня рождения автора;

«В мире животных», посвященный 120-летию со дня рождения Евгения Чарушина;

«Богатыри России»;

«Челябинск космический», посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Голосование доступно по ссылке и продлится до 3 июля включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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