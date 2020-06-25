Челябинцам предложили выбрать концепцию для ледового городка

Мэрия начала опрос на по выбору концепции главного ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, традиционный ледовый городок появится на площади Революции в декабре. Для определения темы, которой будут придерживаться его строители на портале «Активный гражданин» стартовал опрос.

Челябинцев просят высказать свое мнение и определить общую концепцию городка. По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.

Темой ледового городка в этом году может стать:

«Челябинск юбилейный», посвященный празднованию 285-летия города Челябинска;

«Поместье Деда Мороза» («Резиденция Деда Мороза»);

«Мир героев Агнии Барто», посвященный 115-летию со дня рождения автора;

«В мире животных», посвященный 120-летию со дня рождения Евгения Чарушина;

«Богатыри России»;

«Челябинск космический», посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Голосование доступно по ссылке и продлится до 3 июля включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.06.20

Коронавирус и ОПЕК+ сократили в России промышленное производство. / Более 70 эпизодов: водители банды автоподставщиков предстанут перед судом. / Оператор связи разработал решение для онлайн-мониторинга воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»