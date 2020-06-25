В Челябинске вспыхнула передвижная автозаправка

В Челябинске на автостоянке загорелась модульная автозаправочная станция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 25 июня, ночью в областном центре произошел пожар, в результате которого была уничтожена модульная (перевозная) автозаправочная станция. Сейчас проверяется законность ее работы, и порядок соблюдения правил пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре на автостоянке, расположенной на Свердловском тракте, поступило в 01:10. На момент возгорания в металлическом контейнере с раздаточной колонкой и цистерной находилось 3 тонны дизельного топлива. Через восемь минут на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение: происходило горение промасленной ветоши, запчастей и бытового мусора рядом с раздаточной колонкой.

Специалисты ведомства оперативно справились с огнем. Всего в ликвидации последствий ЧП от МЧС было задействовано 7 единиц спецтехники и 27 человек личного состава.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Погибших и травмированных нет. От огня пострадал один грузовой автомобиль, располагавшийся в непосредственной близости от АЗС.

Теперь правоохранительным органам предстоит проверить законность работы на стоянке автозаправочного оборудования и порядок соблюдения ответственными лицами правил пожарной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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