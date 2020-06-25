Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Магнитогорске

В Челябинской области проводится проверка по факту получения 4-летней девочкой травм при падении из окна.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 24 июня в больницу Магнитогорска была доставлена 4-летняя девочка с ушибами внутренних органов.
По предварительным данным, ребенок, оставшись без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, расположенной на 3 этаже жилого дома. Медики оценивают состояние здоровья ребенка, как тяжелое.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение доследственной проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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