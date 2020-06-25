Среди вновь выявленных заболевших коронавирусом южноуральцев более половины – челябинцы

Среди зараженных коронавирусом южноуральцев более 37% составляют челябинцы.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на сегодняшний день в городе подтверждено 2 тысячи 532 случая заболевания COVID-19. За сутки выявлен 91 инифицированный – это 54% от общеобластного показателя.

В целом, продолжают лечение 1 тысяча 274 человека, из них амбулаторно – 570.

О количестве умерших в городской администрации не упоминают, но, исходя из данных сайта коронавирус74, скончались 46 челябинцев. Причем, у большинства из них установить источник заражения не удалось: за пределы региона они не выезжали с известными заболевшими не контактировали. Самому молодому из скончавшихся было 24 года – болезнь у него протекала в крайне тяжелой форме. Такая степень заболевания отмечена еще у трех погибших – 63, 47 и 34 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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