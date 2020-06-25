Строительство ФОКа в Южноуральске вылилось в третье уголовное дело – под прицелом городские чиновники

В отношении сотрудников администрации Южноуральска возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале задержали соучредителей копейской компании ООО «Стройтранссоюз» Равката и Михаила Азаматовых.

Компания занималась строительством крупных объектов в рамках госконтрактов, в том числе биатлонного комплекса в Златоусте, регионального центра по шорт-треку в Челябинске, ФОКа с искусственным льдом в Южноуральске. На последний объект потрачено более 184 млн рублей.

В апреле задержали заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонову, курировашую данные объекты. После этого проверку расходования бюджетных средств на объектах начала контрольно-счетная плата региона. По материалам этой проверки и возбуждено уголовное дело.

«В 2017 – 2019 годах неустановленное должностное лицо администрации Южноуральского городского округа, обязанное проверять качество и сроки проведенных работ по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Стройтранссоюз», осуществило приемку работ по завышенной стоимости, в том числе подрядчику были оплачены работы, за которые плату ранее получила другая коммерческая организация, – сообщили в прокуратуре Южноуральска. – Преступные действия повлекли причинение крупного ущерба на общую сумму свыше 5,2 млн рублей, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где в СО по Южноуральск СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ ( халатность)».

Южноуральск, Ольга Арсентьева

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