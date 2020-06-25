В Магнитогорске металлурги передали больнице средства защиты

ММК вновь направил медсанчасти средства индивидуальной защиты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», средства индивидуальной защиты были подарены партнером ПАО «ММК» – компанией WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited (Китай). Решением руководства Магнитогорского металлургического комбината эти защитные средства переданы медикам АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть».

С компанией WISDRI ММК связывает история долгого взаимовыгодного сотрудничества. WISDRI Enginnering & Research Incorporation Limited – крупное научно-техническое государственное предприятие, входящее в топ-10 среди всех инжиниринговых компаний Китая. Среди инвестиционных проектов, реализованных на комбинате с участием WISDRI, строительство двух насосных станций в листопрокатном цехе №4, ввод в строй установки десульфурации чугуна в кислородно-конвертерном цехе, строительство системы водоподготовки на стане 5000. В стадии обсуждения реализация новых совместных проектов.

Компания WISDRI отправила ПАО «ММК» 32 тысячи одноразовых медицинских хирургических масок и 200 комплектов защитных медицинских одноразовых костюмов, предназначенных для защиты клинического медицинского персонала от рисков инфекционного заражения при работе с кровью и другими биологическими жидкостями пациентов. Как отметил в письме, отправленном в адрес ПАО «ММК», директор российского представительства WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited г-н Чэнь Хайсян, защитные средства безвозмездно передаются ПАО «ММК» в рамках партнерской помощи в борьбе с распространением COVID-19 и выразил надежду, что эта помощь станет действенным вкладом в противодействии опасному заболеванию.

Решением генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева все поступившие защитные средства были переданы АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». «Мы благодарны за оказанную помощь нашим китайским партнерам, с которыми у нас сложились многолетние отношения эффективного партнерства. Считаем, что в сегодняшней ситуации эти маски и защитные костюмы нужны больше всего нашим медикам, которые зачастую с риском для жизни противостоят опасной инфекции», – отметил Павел Шиляев.

Напомним, это уже не первый случай, когда ММК отправляет в АНО «ЦКМСЧ» полученную от китайских партнеров помощь. В мае комбинат передал медсанчасти 30 тысяч медицинских масок, полученных от компании Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. Как отметил тогда директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко, тем самым «Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз проявил себя, как социально ориентированное предприятие, которое беспокоится не только о своих работниках, но и о всех горожанах».

Челябинск, Виктор Елисеев

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