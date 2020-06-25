Город в Челябинской области остался без общественного транспорта

Южноуральский город остался без общественного транспорта из-за повышения пособия по безработице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Юрюзани (Катав-Ивановский район) столкнулись с транспортным коллапсом. Оказалось, что единственный перевозчик, обслуживавший городские маршруты, остался без сотрудников.

Общественный транспорт небольшого южноуральского города пал жертвой одной из мер поддержки населения в период пандемии COVID-19 – увеличения пособия по безработице.

«У нас заключен договор на перевозку пассажиров с ИП Батаргареева. Но у нее все водители уволились и встали на учёт в центр занятости, где с недавнего времени повысили пособие по безработице. Остался всего один водитель, он работает на междугороднем маршруте «Катав-Ивановск – Юрюзань», – цитирует местная газета «Авангард» заместителя главы Юрюзани Дениса Голубева. – Предприниматель ищет водителей, но пока безуспешно».

По словам чиновника, местные власти уже пытались пригласить для работы перевозчиков из Усть-Катава, но у тех недостаточно подвижного состава. В настоящее время мэрия пытается договориться с районным АТП, но для этого нужно уладить много разных нюансов нужно уладить. Поэтому какое-то время город будет жить без общественного транспорта. И сколько это продлиться, вице-мэр сказать не может.

Челябинск, Виктор Елисеев

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