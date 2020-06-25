Центр Копейска на две ночи оставят без света

В центре Копейска отключат электроснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго», в ночные и утренние часы 27 и 28 июня в Копейске специалисты компании будут проводить завершающий этап работ по замене грозозащитного троса и провода на двухцепной воздушной линии электропередачи.

Выполнение этих работ невозможно без ограничения электроснабжения потребителей.

Энергетики предупреждают жителей Копейска о том, что в период с 01:00 до 07:00 27 и 28 июня 2020 года планируется частичное ограничение электроснабжения потребителей.

В зону временного обесточения попадает район, ограниченный улицами: пр. Победы – ул. Сутягина – ул. Элеваторная – ул. Борьбы – ул. Ленина – ул. Калинина – ул. Обухова – ул. Пухлякова – ул. Талалихина – ул. Хохрякова с населением 9809 человек.

Энергетики обращаются к жителям Копейска и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и отключить из сети электроприборы.

Все работы производятся по согласованию с администрацией Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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