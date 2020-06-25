В Верхнем Уфалее спикер совета депутатов досрочно сложил полномочия

В Верхнем Уфалее ушел в отставку спикер городского собрания депутатов Сергей Епимахов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре в городе состоятся выборы в горсовет, но его председатель решил не ждать голосования и досрочно сложил полномочия.

До выборов совет депутатов будет возглавлять Иван Евсеев.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 25.06.20

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