В Челябинской области от COVID-19 скончался еще один врач

Медик из Миасса умерла от ковидной пневмонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалась участковый врач-педиатр ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Миасс».

Ей было 52 года. Из них 29 лет она посвятила медицине.

14 июня у женщины появилась температура, в связи с недомоганием врач не вышла на работу. 15 июня вызвала скорую помощь, которая отвезла ее на КТ. Компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию с подозрением на COVID-19.

Женщину госпитализировали на базу в ММЦ «Северный» в состоянии средней степени тяжести. Далее пришло лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции.

21 июня состояние медика ухудшилось и женщину перевели в реанимацию. С 24 июня подключили к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на все предпринятые усилия врачей Миасса и специалистов областных больниц, она скончалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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