Губернатор Челябинской области таки вступил в «Единую Россию»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вступил в партию «Единая Россия». Об этом он заявил на партийной конференции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона объяснил свои действия желанием контролировать процесс за формирование обновленного состава Законодательного собрания. И пообещал «перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом».

«Буду требовать от партии, от каждого ее члена переломить, и это надо сказать честно, восприятие многих людей к партии. Партия – это люди, результат каждого и есть ее имидж», – заявил губернатор.

Партийный значок Текслеру вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, специально для этого прибывший в Челябинск.

Отметим, что возглавить региональные партячейки «ЕР» губернаторам территорий, в которых должны состоятся выборы депутатов, осенью прошлого года настоятельно рекомендовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, с одной стороны, планировалось поднять рейтинг партии за счет авторитета первых лиц, с другой, возложить на губернаторов прямую ответственность за исход выборов.

Одни выполнили просьбу незамедлительно, другие тянули до последнего. Например, южноуральский губернатор в начале апреля заявлял, что пойдет на выборы самодвиженцем. Потом поставил условие: он возглавит только тот список партии власти, который его полностью устроит.

Но, в конце концов, вступил в партию.

Челябинск, Павел Зварзин

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