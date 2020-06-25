Власти Челябинской области сорвали исполнение нацпроектов в 2019 году

Правительство Челябинской области не смогло воспользоваться федеральными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Южного Урала предпочитают экономить, а не тратить средства на улучшение жизни людей. Это следует из отчета Контрольно-счетной палаты Челябинской области об исполнении бюджета региона в 2019 году.

Согласно документу, уровень доходов областного бюджета оказался ниже прогноза на 1%. А вот объем неисполненных бюджетных ассигнований превысил 4%. Зато дефицит бюджета оказался всего лишь на уровне 0,4%. При этом сложился он только из задолженности по бюджетным кредитам и государственных гарантий. Причем если снижение задолженности перед федеральным бюджетом хоть как-то можно счесть позитивным явлением, то уменьшение объема госгарантий свидетельствует о снижении поддержки субъектов экономики региона (непосредственно в 2019 году была выдана всего одна госгарантия – на 550 тысяч рублей).

Но экономят власти не только на госгарантиях. Так, по данным КСП, значительный процент неисполнения расходов относится к областным программам «Национальная экономика» (42,6%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (17,3%) и «Социальная политика» (16,4%).

Удручающую картину представляет и реализация национальных проектов, о которых сам же губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорит, что они направлены на улучшение жизни людей. Каким же образом южноуральские чиновники стремятся воспользоваться федеральной поддержкой?

В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» профинансирован на 87,9% от плана, «Цифровая экономика» – на 72,3%, «Производительность труда и поддержка занятости» – на 67,8%.

Национальные проекты «Образование», «Экология», «Здравоохранение», «Демография» и «Жилье и городская среда» исполнены на уровне 93,9% – 99,9%.

Лишь по двум из десяти проектов – «Культура» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – в Челябинской области смогли освоить все выделенные средства.

Зато большую часть неналоговых доходов областного бюджета (1,8 миллиарда рублей) составляют доходы от размещения временно свободных средств.

Впрочем, экономность не пошла в прок областному правительству. И в этом году оно намерено занять почти 12,5 миллиардов рублей – это 78% от общей суммы государственного долга Челябинской области на 1 января 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.06.20

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