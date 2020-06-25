В Челябинске садоводы наткнулись на россыпь документов из полицейского архива

Челябинцы обнаружили у садового товарищества выброшенные документы из полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на обескураживающую находку челябинцы наткнулись у садового товарищества «Искра». Прямо на дороге были разбросаны документы, составленные сотрудниками полиции.

«Шли из сада, выход на улицу Радонежская, а там, видать, «архив утилизировали», – цитирует 74.RU наткнувшуюся на документы горожанку. – Вот тебе и личные данные! Фамилии, адреса, номера телефонов, паспортные данные! И это мы еще только на дороге сняли, в самом саду после проходной как снегом все устлано. Вот тебе и архив МВД!»

В городском управлении полиции заявили, что документы «несекретные» – такие уничтожаются после пяти лет хранения. Но сообщили, что уже назначена служебная проверка с целью выяснить, каким образом бумаги могли оказаться в садовом товариществе.

Новость вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. «Потом удивляемся, как могли по нашему паспорту взять кредит мошенники!» – возмущаются челябинцы. «Какой-то предприимчивый милиционер-садовод решил сэкономить и взять в сад для растопки, но что-то пошло не так!» – иронизируют другие.

«Тут документы на дорогах валяются, они еще закон приняли о едином реестре населения, где вся подноготная людей вплоть до медицинских карт», – недоумевают третьи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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