Сотрудники генподрядчика реконструкции аэропорта «Челябинск» попались на мошенничестве

Двое сотрудников компании, занятой реконструкцией международного аэропорта «Челябинск», осуждены за попытку мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал двух сотрудников АО «Центродорстрой» виновными в покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Установлено, что челябинцы, являясь сотрудниками АО «Центродорстрой», выполняющего работы по реконструкции аэропортового комплекса «Баландино», предложили директору субподрядной организации помочь выиграть торги, проводимые АО «Центродорстрой». Свои услуги они оценили в 340 тысяч рублей.

Действия предприимчивых южноуральцев были пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. При этом, согласно положениям должностных инструкций, челябинцы не могли повлиять на решение конкурсных процедур.

Суд оштрафовал аферистов на 250 тысяч рублей каждого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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