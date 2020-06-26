В Магнитке отказались от очного празднования Дня металлурга и Дня города

Из-за коронавируса главный праздник Магнитогорска пройдет в онлайн формате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в настоящее время сохраняется режим повышенной готовности. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому проведение торжественного празднования Дня города и Дня металлурга в очной форме не запланировано.

Напомним, по традиции два главных праздника жители Магнитки отмечают в третье воскресенье июля. Впрочем, как обычно, празднование стартовало за месяц до «дня N». С 25 июня к нему в онлайн формате подключаются учреждения культуры, образования, системы образования.

Непосредственно в день праздника жители города смогут увидеть запись праздничной программы с поздравлением от первых лиц города и области, знаменитых людей (Лео Бокерии, Дениса Мацуева, Сергея Пускепалиса, Евгения Малкина и других).

Также в дни празднования будут реализованы проект «Трамвайные экскурсии», в котором нашли свое отражение интересные факты о городе и комбинате, проект «Праздничный трамвай», подготовленный сотрудниками МАУК «Магнитогорское концертное объединение». Планируется запуск аэростатов с поздравительной символикой праздничных мероприятий.

Как будут отмечать День металлурга в Челябинске, пока неизвестно. Обычно массовые мероприятия готовят сами предприятия, сотрудники которых считают этот день своим праздником: металлурги, электрометаллурги, трубники... Как рассказали в пресс-службе мэрии областного центра, пока информации о форматах празднования в этом году городским властям не поступало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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