Пошли на снижение: южноуральский минздрав опубликовал свежине данные по COVID-19

В Челябинской области отмечается снижение показателей по выявляемости коронавируса и смертности зараженных.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки скончались трое инфицированных, все – от хронических заболеваний. 56-летний мужчина умер от множественной миеломы и хрониодиализа, 86-летняя женщина – от сахарного диабета и острого инфаркта миокарда, 90-летний пациент – от хронической обструктивной болезни легких.

За день выявлено 162 новых случая заражения. Снижение показателей фиксируется четвертый день.

Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждены 6 тысяч 982 случая инфицирования COVID-19, 136 зараженных скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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