А Текслер и Мякуш без масок: В правительстве Челябинской области выявлен новый очаг коронавируса

В правительстве Челябинской области зафиксирован новый очаг коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», COVID-19 подтвержден у трех сотрудников управления общественных связей, включая начальника подразделения Дмитрия Семенова.

Все они изолированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Контактировавшие с ними сотрудники правительства ушли в режим самоизоляции.

Самоизолировался и сдал тест на коронавирус и заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин, сообщили в пресс-службе правительства. При этом вчера он принимал участие в конференции регионального отделения партии «Единая Россия», на которую из Москвы прилетал лидер партии Андрей Турчак.

Судя по фотографиям с мероприятия, социальная дистанция на конференции не соблюдалась – участники сидели практически плечом к плечу, а Турчак, губернатор Текслер и лидер местных единороссов Мякуш и вовсе провели всю конференцию без масок. Любопытно, что несколькими часами ранее Владимир Мякуш, заслушивая обращение Алексея Текслера к ЗСЧО, был в маске и перчатках, хотя рядом с ним – на приличном расстоянии находился только его зам Юрий Карликанов. То ли маска у него была только одна, то ли по какой другой причине, но на конференции единороссов пожилой региональный лидер остался только в перчатках.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.06.20

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