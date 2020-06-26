Южноуральцам предложили принять участие в бесплатном тестировании на антитела к COVID-19 – в последний момент

Жителей Челябинской области предложили принять участие в исследовании по оценке популяционного иммунитета к COVID-19 за день до конца приема заявок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, с целью оценки напряженности иммунитета к COVID-19 у населения в период с 29 июня по 3 июля 2020 года в регионе будет проходить бесплатное тестирование жителей на наличие антител к COVID-19.

«Оценка популяционного (коллективного) иммунитета позволит специалистам-эпидемиологам прогнозировать дальнейшее развитие эпидемии на территории нашей области и планировать проведение мероприятий по профилактике данной инфекции», – пояснили в надзорном ведомстве.

Исследование будет проводиться бесплатно среди детей в возрасте старше 1 года и взрослых без ограничения по возрасту, независимо от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19, за исключением лиц, находящихся на лечении в настоящее время.

Для того чтобы принять участие в обследовании, необходимо предварительно заполнить опросник участника-волонтера по сайте управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Сбор заявок проводится с 23 по 26 июня. Но Роспотребнадзор опубликовал сообщение на своем сайте только вечером 25 июня. Хотя у желающих южноуральцев пока еще есть время заскочить на подножку уходящего поезда.

В целом, бесплатным тестированием планируется охватить 2 тысячи 688 человек, что составляет менее 0,1% населения Челябинской области. Считается, что этого достаточно для определения степени коллективного иммунитета.

Напомним, что на утро 26 июня больных коронавирусной инфекцией в регионе насчитывалось почти 7 тысяч человек.

В начале апреля заявлялось, что для выработки коллективного иммунитета требуется более 60% населения, каким либо образом встретившихся с коронавирусом, вчера появились новые данные: достаточно 43%.

При этом отмечается, что у 80% зараженных коронавирусом нет никаких симптомов или они очень слабо выражены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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