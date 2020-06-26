В Челябинской области «раздвоились» участки для голосования

Наблюдатели заявили о нарушениях в ходе голосования в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первый день голосования по поправкам в Конституции в селе Кунашак работали сразу четыре пункта для голосования. Правда, номеров УИК на них было всего два. Об этом сообщила наблюдатель за ходом голосования в УИК №1067 Марина Бикбова в социальных сетях.

По словам женщины пункты голосования были развернуты в Кунашакской школе и в ФОКе – УИК №1066 и №1067. А также на площадке у кафе «Виктория» – в шатре на открытом воздухе. При этом в шатре также работали члены УИК №1066 и №1067.

«Все, кто проголосовал в шатре, в УИК номер 1067, могли пойти и повторно проголосовать в ФОКе. И наоборот, все кто проголосовал в ФОКе, могли пойти и проголосовать в шатре, – рассказала Марина Бикбова. – Бюллетень одному человеку без проблем должны выдать повторно, так как в течение дня у комиссии нет единых списков проголосовавших, ни в письменном виде, ни в электронном, то есть они не могут делать сверку в течение дня. Два пункта УИК 1067 работали одновременно. Члены УИК не проверяли, проголосовал ли гражданин в другом пункте 1067 или не проголосовал. Граждане не предоставляли никаких документов, подтверждающих, что не голосовали в другом пункте».

В областной избирательной комиссии заявили, что эта жалоба наблюдателя не подтвердилась. Никаких двойных списков не было, а людям выдавали бюллетень только после того, как проверят, что человек не голосовал в другом месте, заверили в избиркоме.

Еще одна жалоба появилась на портале «Карта нарушений на выборах». «По подъездам несколько раз в день ходят члены УИК без независимого наблюдателя и предлагают проголосовать на дому прямо сейчас жителям всех квартир подъезда, даже если они не подавали заявления и не уведомляли о желании проголосовать на дому», – заявил житель Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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