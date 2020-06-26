На берегу озера Увильды вырос очередной забор

На берегу памятника природы в Челябинской области южноуральцы заметили еще один забор, не пускающий их к озеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выход к одному из пляжей на озере Увильды, расположенном в Араяшском районе, перегородили забором и железобетонными блоками, уходящими в само озеро. Об этом сообщил в социальных сетях житель села Кузнецкое Валерий Наговицин.

На суровую баррикаду с грозной надписью: «Частная территория. Проезд и проход запрещен» южноуралец наткнулся за гостевым комплексом «Лион». «Это когда-нибудь закончится? За «Лионом» на Увильдах, скоро до другого берега забор поставят. Лишь бы людей не пускать на пляж», – возмутился мужчина.

Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, представители ведомства уже зафиксировали нарушение. Теперь чиновникам предстоит выяснить, кто установил забор и выдать нарушителям предписание о сносе сооружения. Свою проверку начала и областная прокуратура.

Отметим, что сегодня надзорное ведомство региона известило о сносе другого забора, преграждавшему дорогу к берегу Увильдов. Сноса сооружения протяженностью 2,3 километра прокуратура добивалась с июля 2018 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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