Южноуральские «справедливороссы» определились с первой тройкой на выборах

В Челябинском региональном отделении «Справедливой России» назвали лидеров партсписка на выборах в региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный список кандидатов «Справедливой России» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области возглавит председатель совета реготделения, депутат Государственной Думы Валерий Гартунг.

Также в первую тройку, по данным пресс-службы партии, секретарь бюро совета Василий Швецов и член бюро совета, депутат ЗСЧО Ольга Мухометьярова.

Казалось бы, традиционное распределение лидерских позиций в партийном списке на сей раз заключает в себе некую интригу. С одной стороны, год назад Валерий Гартунг входил в «губернаторскую» тройку Алексея Текслера на выборах главы региона. Более того, ему сулили кресло сенатора.

Но в итоге в Совет Федерации оправилась Маргарита Павлова, также входившая в «тройку» Текслера. А Гартунгу в качестве некой компенсации, судачили в коридорах власти, пообещали создание серьезной фракции «Справедливой России» в Челябинской городской Думы. Но в последний момент «Единая Россия» сдала назад и представительство «справедливороссов» оказалось почти символическим (СР получила 5 мандатов вместо 7-8, на которые рассчитывала).

Теперь перед лидером регионального отделения «Справедливой России» есть два пути. Первый – отомстить «единороссам» за срыв прошлогодних договоренностей и серьезно сократить численность их фракции в Законодательном собрании Челябинской области. Но остается и второй.

Дело в том, что в сентябре этого года, в связи с истечением полномочий ныне действующего состава регионального парламента истекают также и полномочия его представителя в Совете Федерации – Олега Цепкина. При этом вряд ли он может рассчитывать на их продление даже если выиграет выборы в новый созыв ЗСЧО, так как в сенаторы его вывела команда предыдущего губернатора, Бориса Дубровского. А значит, снова освободится кресло в верхней палате Федерального собрания.

Так что у Валерия Гартунга вполне еще остаются шансы занять кресло сенатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.06.20

На берегу озера Увильды вырос очередной забор. / В Челябинской области «раздвоились» участки для голосования. / Россияне заявили об усталости от карантина, масок и перчаток. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»