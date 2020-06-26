В Челябинске два наркоконтрабандиста получили по 12 лет колонии

Жители Казахстана, пытавшиеся вывезти домой 4 килограмма «синтетики», задержатся в России на 12 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 26 июня, Челябинский областной суд признал двух ранее не судимых граждан Казахстана виновными в покушении на контрабанду и незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд установил, что в июне 2019 года мужчины, следуя указаниям неустановленного соучастника, прибыли из Республики Казахстан в Россию, где 28 июня забрали из тайника в Уфе синтетические наркотики а-Пирролидиновалерофенон массой не менее 2992 граммов и мефедрон, массой не менее 992,7 грамма, которые намеревались перевезти на родину с целью дальнейшего сбыта.

29 июня казахстанцы, сев в купе вагона поезда, следующего в Казахстан, спрятали мефедрон в радиаторном отсеке системы отопления данного купе, а второй наркотик хранили в рюкзаке одного из них.

Его-то и обнаружили пограничники на железнодорожной станции «Троицк» при проведении досмотра личных вещей. О сокрытом в радиаторном отсеке системы отопления мефедроне один из подельников сообщил позже, в ходе предварительного следствия. Так что изъять остатки наркотиков удалось лишь по возвращении поезда из Казахстана.

В судебном заседании подсудимые вину признали и раскаялись в содеянном, рассказав, что пошли на преступление из-за тяжелого материального положения, все осознали и просили их строго не наказывать.

Челябинский областной суд приговорил казахстанцев к 12 годам исправительной колонии строгого режима каждого.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.06.20

В Рунете начался флешмоб против реформы Конституции: россияне массово публикуют свои бюллетени с отметкой «нет». / Оппозиция «подыграла» Кремлю: тихий бойкот голосования выгоден властям. / Южноуральские «справедливороссы» определились с первой тройкой на выборах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»