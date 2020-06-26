Фирма экс-губернатора Челябинской области снова набирает госконтракты

Компания семьи экс-губернатора Челябинской области снова закрепляется на рынке госконтрактов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу три муниципальных контракта может получить в июне этого года от управления капитального строительства Челябинска ООО «Синай», на 100% принадлежащее сыну бывшего главы Южного Урала Бориса Дубровского – Александру.

Так, 23 июня были подведены итоги электронных торгов по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ под строительство школы по улице Татищева в Центральном районе Челябинска. Победителем конкурса стала компания «Синай» снизившая начальную цену почти вдвое – с 8,5 миллиона рублей до 4,65 миллиона рублей. При этом следует отметить, что при снижении начальной максимальной цены госзакупки победитель торгов автоматически вызывает подозрения и должен выполнить ряд антидемпинговых мер.

Но, по всей видимости, компанию из Магнитогорска такие подозрения (вероятно, вынужденно) не пугают. Ведь это позволяет им вернуться на рынок Челябинска. В итоге только в июне 2020 года «Синай» может заключить, с учетом вышеназванного, уже три контракта. Два договора компания и УКС подписали 15 июня – на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства школы в микрорайоне №34 в Центральном районе (цена в ходе торгов снижена с 6,9 миллиона рублей до 5,1 миллиона рублей, или на 26%), а также на проектно-изыскательские работы для детского сада на Краснопольской площадке (2,6 миллиона против первоначальных 2,9 миллиона рублей, снижение на 10,3%).

Первый же в пост-дубровском Челябинске контракт «Синай» заключил еще в феврале этого года. Тогда компания уронила цену муниципального контракта на ведение проектно-изыскательных работ для строительства детского сада по улице Хариса Юсупова с 3,7 миллиона рублей до 2,8 миллиона, то есть на 24,3%.

Стоит отметить, что ранее компания не вела столь агрессивную игру на понижение при борьбе за государственные и муниципальные контракты. Скорее даже наоборот.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.06.20

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