В Златоусте выявили нарушения при строительстве биатлонного комплекса на 25 миллионов рублей

Экспертиза выявила некачественные работы при строительстве биатлонного стадиона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специализированная организация начала экспертизу качества работ, выполненных при строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой.

Уже на первом этапе, по предварительным оценкам, выявлены некачественно проведенные работы на 25 миллионов рублей.

Так, специалисты обнаружили силовой кабель, лежащий в канаве ливневой канализации, протекающую кровлю и лестницу около трибун, собраную из нескольких металлических конструкций (по проекту, она должна быть цельной).

«Сейчас по инициативе администрации города проведен первый этап экспертизы качества проведенных строительных работ на стадионе. По предварительным данным, выявлены нарушения на сумму около 25 млн рублей, – цитирует Znak.com Алексея Коновалова, советника мэра Златоуста. – Когда получим заключение, решим вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы и претензии компании-подрядчику. Стоит отметить, что ситуация довольно плачевная, нарушений много, и они очевидные, как бы бывший глава города не уверял, что на объекте все хорошо. Экспертиза говорит об обратном».

Напомним, в настоящее время в отношении соучредителя компании-подрядчика ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова уже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму не менее 4 миллионов рублей при выполнении контракта на строительство биатлонного центра Ишмуратовой. Также он подозревается в даче взяток заместителю министра строительства региона Татьяне Антоновой и директору ОГПУ «Челябоблинвестстрой» Михаилу Азаматову за оплату и приемку работ, ряд из которых не был выполнен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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