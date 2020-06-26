В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 12 июля.
«В совокупности с изменениями в п.16 распоряжения правительства № 146 это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию», – пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона.
О новых послаблениях или ограничениях не сообщается.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 26.06.20
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