В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 12 июля.

«В совокупности с изменениями в п.16 распоряжения правительства № 146 это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию», – пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона.

О новых послаблениях или ограничениях не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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