В Челябинской области за сутки скончались две женщины, зараженные коронавирусом – у обеих COVID-19 был сопутствующим.
Как сообщили РИА «Новый День»в региональном минздраве, 61-летняя пациентка умерла от онкозаболевания, 64-летняя – от сахарного диабета и полиорганной недостаточности.
За сутки подтверждены 157 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зарегистрированы 7 тысяч 139 зараженных.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 26.06.20
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