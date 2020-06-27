В Челябинской области за сутки скончались две женщины, зараженные коронавирусом

В Челябинской области за сутки скончались две женщины, зараженные коронавирусом – у обеих COVID-19 был сопутствующим.

Как сообщили РИА «Новый День»в региональном минздраве, 61-летняя пациентка умерла от онкозаболевания, 64-летняя – от сахарного диабета и полиорганной недостаточности.

За сутки подтверждены 157 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зарегистрированы 7 тысяч 139 зараженных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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