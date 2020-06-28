На Южном Урале умерли три человека, зараженные COVID-19

В Челябинской области скончались 3 человека, зараженные COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все трое умерли от хронических заболеваний, коронавирус стал сопутствующей инфекцией. Так, официальной причиной смерти 43-летней женщины стали хронический пиелонефрит с исходом в нефросклероз и хроническая почечная недостаточность; 76-летней пациентки – хронический лимфолейкоз; 83-летнего мужчины – сахарный диабети хроническая болезнь почек.

За сутки на Южном Урале подтверждены 152 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксирован 7 тысяч 921 зараженный, 141 из них скончались. Продолжают лечение 3 тысячи 86.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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