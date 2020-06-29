В Челябинской области сотрудник ГИБДД наехал на велосипедиста

В Челябинской области сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло накануне утром в Красноармейском районе на 11 километре автодороги Вахрушево – Долгодеревенское.

22-летний сотрудник ДПС ГИБДД на служебном автомобиле Skoda наехал на 54-летнего мужчину, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

Проводятся доследственная и служебная проверки.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.06.20

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