Компания, строившая челябинское метро, сокращает почти всех сотрудников

В АО «Челябметрострой» заявили о массовом сокращении сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АО «Челябметрострой» уведомило главное управление по труду и занятости населения Челябинской области о грядущем массовом сокращении персонала.

В сентябре этого года компания планирует уволить 172 человека – почти всех сотрудников предприятия. Причина – поражение в ходе торгов на выполнение строительно-монтажных работ и содержание метро в Челябинске.

Напомним, в этом году электронный аукцион выиграла компания «Спецподземстрой» из Екатеринбурга, снизив цену на 9 миллионов рублей – до 47,8 миллиона рублей.

«Челябметрострой» стала одним из шести предприятий, объявивших о массовых увольнениях в регионе до сентября этого года. Всего южноуральские работодатели в течение ближайших двух месяцев намерены сократить 1249 человек.

По данным главного управления по труду и занятости населения Челябинской области на 27 июня, в регионе зарегистрировано 67 351 безработных. Это почти втрое больше, чем до начала пандемии COVID-19 (на 1 марта в области было всего 22 939 нетрудоустроенных). Уровень зарегистрированной безработицы составляет 3,59% (на 1 марта – 1,22%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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