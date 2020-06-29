В Челябинской области за сутки скончались трое зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки скончались 3 пациента, зараженных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерла 52-летняя женщина. Причиной смерти 61-летней пациентки стал диффузный атеросклеротический кардиосклероз, а 74-летнего мужчины – хронический лимфолейкоз.

За день подтверждено 149 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 7 тысяч 440 зараженных, 144 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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